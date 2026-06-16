«Сейчас назначат второсортного канадца и провалятся». Курдин — о минском «Динамо»

Заслуженный тренер России Геннадий Курдин высказался об уходе Дмитрия Квартальнова с поста главного тренера минского «Динамо».

«Минское «Динамо» сейчас снова провалится. Назначат какого‑то второсортного канадца, и всё. Дмитрий Квартальнов же доказал всё своей работой — в каждом году команда показывала результат. При Квартальнове у команды начали появляться свои ребята, которых подтягивали к основе. Руководство клуба не дало Дмитрию доработать нормально.

Как только команда начала выигрывать, подтянулось много людей, которые начали мешать Квартальнову в работе — это было видно. Как понимаю, ему просто не давали делать свою работу — советовали, кого брать, кого не брать. Главный тренер должен набирать команду, и я не изменю это мнение. Как один человек может собирать состав, а другой тренировать? Так быть не должно. Нам говорят: «А вот канадцы!» У канадцев это принято очень давно, в НХЛ эта практика работает. Почему канадцы у нас всё хорошее взяли, а мы у них берём только плохое?

Тарасов, Тихонов сами набирали команду, брали игроков под себя, под свои системы, потому что знали, как использовать хоккеистов. Взять того же Никитина — он же сам подбирает под себя игроков, строит команду. Так действовал Квартальнов до какого‑то момента. Если бы он остался в Минске, в команде остался бы и Шипачёв. Было бы больше пользы, команда прибавила бы в следующем сезоне ещё. А получается так, что-то, что он построил, легко разрушили. Сломать же всё легко, а вот построить тяжело», — цитирует Курдина «Матч ТВ».