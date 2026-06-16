Двукратный олимпийский чемпион назвал решающий фактор в финальной серии Кубка Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук назвал решающий фактор в финальной серии плей-офф НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» (4-2).

— Решающий фактор серии?

— Назову вратарскую замену в «Каролине», когда опытного Андерсена сменил малоизвестный Брэндон Басси.

Тут тренер вратарей и главный тренер «Каролины» сильно рисковали. Если бы серия пошла по другому сценарию, критика обрушилась бы не на Басси, а на тренеров команды. Но ход сработал блестяще – особенно в «золотом» матче, когда решался исход всего сезона.

Второй случай в истории, когда незадрафтованный вратарь выходит на решающую игру сезона и побеждает, да ещё с «сухарём»!

Вообще «Каролина» — очень тренерская команда. Рад за Рода Бриндамора, против которого много играл, за его штаб. Эти ребята много лет шли к главному трофею НХЛ – и этот путь теперь будут внимательно изучать все конкуренты, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.