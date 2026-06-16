Ларионов: у НХЛ немного другая позиция в отношении российских игроков, чем у ИИХФ

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о возможном участии сборной России в международных соревнованиях.

— Недавно Билл Дэйли, вице-комиссионер НХЛ, заявил, что вряд ли европейские национальные федерации будут бойкотировать матчи с Россией, если Международная федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) её допустит до своих соревнований. Вы верите в это?

— Билл знает, что говорит. Мы знаем, что у НХЛ немного другая позиция в отношении российских игроков, чем у ИИХФ. Они понимают, что из-за отсутствии России на чемпионате мира, Олимпийских играх, Кубке мира и других соревнованиях уровень этих соревнованиях падает. А руководители НХЛ на всё это смотрят в первую очередь с точки зрения бизнеса. И главный комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, и Билл в этом разбираются лучше, чем кто-либо другой.

Они понимают, что Овечкин, Малкин, Кучеров — это огромная часть той большой машины, которая делает этот бизнес успешным. У них русские фамилии, русские паспорта. А если мы говорим о самой большой шкале соревнований — турнирах национальных команд, — то там должны собираться лучшие, которые выявляют между собой сильнейшего. Не случайно Кубок мира, когда проводится, имеет большую аудиторию, чем чемпионат мира. Потому что НХЛ старается там собрать лучших. А если там нет части лучших, звёзд российского хоккея, то такие соревнования теряют смысл.

— В этой связи у вас есть оптимизм, что в обозримом будущем российские сборные разбанят?

— У меня есть оптимизм на этот счёт. Любой спектакль без главного актёра — не тот спектакль. А Россия — это всегда одна из главных сил в мировом хоккее. Она вносит свой характер, свои краски в игру, которую хотят видеть зрители. За счёт таланта игроков, командной игры. И без неё крупные турниры становятся менее интересными, — приводят слова Ларионова «Известия».