Квартальнов выразил надежду на возвращение Сергея Фёдорова на пост главного тренера

Наставник «Локомотива» Дмитрий Квартальнов надеется, что Сергей Фёдоров ещё вернётся в хоккей главным тренером.

«Он дал хороший результат. Он поставил в работе с ЦСКА точку в пути, который я ещё начал. То, что он говорил, что закончил, может, он лукавит. Такой человек, игрок, уже тренер… Согласен, надо его куда-то направлять. Те знания, которые он имеет, нужно куда-то отдавать», — приводит слова Квартальнова ТАСС.

Фёдоров работал главным тренером в ЦСКА с 2021 по 2024 год, за это время армейцы выиграли Кубок Гагарина в 2022 и 2023 годах. В 2024 году Фёдоров заявлял, что не планирует пока возвращаться к тренерской работе.