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Защитник «Локомотива» Сергеев: было бы круто попасть в Кремль на чествование к президенту

Защитник «Локомотива» Сергеев: было бы круто попасть в Кремль на чествование к президенту
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Защитник ярославского «Локомотива» Андрей Сергеев ответил на вопрос, стоит ли чествовать в Кремле обладателей Кубка Гагарина.

«Конечно, было бы круто попасть в Кремль на чествование к президенту. Пообщаться с президентом — супер. Хотелось бы ему руку пожать. Но, думаю, у Владимира Владимировича сейчас и без нас хватает забот», — приводит слова Сергеева Legalbet.

«Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина по итогам минувшего сезона, обыграв «Ак Барс» в серии со счётом 4-2. Ярославская команда выиграла чемпионский титул КХЛ второй год подряд.

Ранее новый главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов выразил мнение, что ярославскому клубу будет непросто вновь успешно выступить.

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