Крикунов: в Америке смотрят на российских игроков и думают: «Вдруг это ещё один Овечкин?»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о победе в Кубке Стэнли «Каролины Харрикейнз» с российскими хоккеистами в составе. За «ураганов» выступают Пётр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников.

«Наши есть в составе победителя Кубка Стэнли — это говорит об уровне хоккея в России. Наши ребята растут. Всё говорят, что мы не играем на чемпионатах мира, но это оказалось не смертельно для нашего хоккея. Когда появилась МХЛ, я говорил, что у нас будет столько игроков, что хватит и на КХЛ, и на НХЛ, и на все европейские чемпионаты.

Так и происходит, что молодых российских хоккеистов становится всё больше. У нас очень много ребят выпускают школы. Ничего удивительного, что в «Каролине» выступают трое наших. Сейчас уже даже трудно представить команду НХЛ без россиян. Наши там хорошо выступают. В Америке смотрят на российских хоккеистов и думают: «Вдруг это ещё один Овечкин?» Это очень хорошо для нас», — цитирует Крикунова «Советский спорт».