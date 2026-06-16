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Якупов: таких, как Радулов, нет, он играет не из-за денег, а потому, что живёт хоккеем

Якупов: таких, как Радулов, нет, он играет не из-за денег, а потому, что живёт хоккеем
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высоко оценил игру форварда «Локомотива» Александра Радулова.

– Вы много где поиграли и знаете многих игроков. Таких, как Радулов, вообще нет?
– Таких нет. Чтобы игрок 1986 года рождения был в такой форме… Уверен, что он играет не из-за денег, а потому, что он живёт этой игрой, и это самое прекрасное. Я, кстати, удивлён, как его не оставили в Казани. Он ведь сам недавно говорил, что хотел продолжить выступление за «Ак Барс». Помню, как я приходил в «Татнефть-Арену» в 2024 году, когда «Ак Барс» играл в первом раунде с «Автомобилистом». Мне показалось, что Радик бился больше всех и чуть не снёс голову Кириллу Воробьёву, — цитирует Якупова «БИЗНЕС Online».

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