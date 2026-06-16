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«Базы, заложенной в СКА, хватило, чтобы зайти в НХЛ с парадного входа». Кравчук о Никишине

«Базы, заложенной в СКА, хватило, чтобы зайти в НХЛ с парадного входа». Кравчук о Никишине
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Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук оценил игру защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина.

«Зрелый дебютный сезон провёл защитник «Каролины» Александр Никишин. Той базы, которую ему заложили в СКА, хватило, чтобы зайти в НХЛ с парадного входа. Ну и, видимо, он уехал за океан в правильное время, сначала состоявшись в Санкт-Петербурге и в КХЛ.

«Каролина» — очень консервативная и по стилю, и по составу команда, но Никишина она ждала и сразу ему доверила. Пусть это было место во второй-третьей паре. В дальнейшем защитник будет только прибавлять, его потенциал очень высокий», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

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