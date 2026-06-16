Лукашенко — о минском «Динамо»: в четвертьфинал попали, завтра надо кубок брать

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о развитии минского «Динамо» и поставил задачу на следующий сезон КХЛ.

«Давайте откровенно говорить, — это такой важный идеологический проект в нашей стране. Народная команда, как её определили. Это главный идеологический проект. Но если это важный проект, на который мы можем опираться, то его надо развивать. Что прогресс у команды налицо — это факт. Никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь и что обещали, — это факт.

Двигаться надо дальше и подбирать надо людей под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать под это. Вопрос в том, как двигаться дальше, как не потерять то, что есть.

Нацеленность одна: в четвертьфинал попали, завтра надо кубок брать», — приводит слова Лукашенко «Белта».