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Американский защитник Дойл Сомерби подписал контракт с «Ладой»

Американский защитник Дойл Сомерби подписал контракт с «Ладой»
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Защитник Дойл Сомерби подписал контракт с «Ладой», сообщает пресс-служба тольяттинской команды. Игрок обороны подписал односторонний контракт сроком на один сезон.

31-летний американский защитник провёл 235 матчей в составе «Шанхайских Драконов». На его счету 49 (11+38) очков и 532 заблокированных броска. До КХЛ играл в АХЛ за «Таксон» и «Кливленд», а до того дважды становился чемпионом NCAA East в составе Бостонского Университета.

Сезон-2025/2026 «Лада» закончила на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги и не сумела выйти в плей-офф.

Ранее стало известно, что главным тренером «Лады» назначен Павел Зубов.

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