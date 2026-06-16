Дэвид Немировски прокомментировал игру российских хоккеистов «Каролины» в Кубке Стэнли

Бывший тренер клубов КХЛ Дэвид Немировски высказался об игре российских хоккеистов «Каролины Харрикейнз» в Кубке Стэнли. В составе «ураганов» выступают Пётр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников.

«Считаю, что Свечников хорошо и стабильно играл на протяжении всего плей‑офф. Не всё складывалось в его пользу в атаке, но он всё равно забивал важные голы. В его игре не меняется одно, и именно этому многим стоит у него поучиться: он выкладывается в каждой игре, в каждой смене и является самым трудолюбивым не только на льду, но и за его пределами.

Никишин очень стабильно отыграл весь сезон и плей‑офф. Он внёс большой вклад в победу в Кубке, и ему ещё много лет предстоит выигрывать. Я также горжусь Кочетковым, который вернулся после травмы. Надеюсь, в следующем сезоне «Каролина» с Петром в воротах выиграет ещё один кубок», — цитирует Немировски «Матч ТВ».