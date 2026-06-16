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Главный тренер СКА Ларионов ответил на вопрос, что ждать от следующего сезона команды

Главный тренер СКА Ларионов ответил на вопрос, что ждать от следующего сезона команды
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился ожиданиями от предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги для армейского клуба.

«Жду очень интересного сезона. Вижу, что собирается очень интересная команда в СКА. Уверен: она будет бороться за самые высокие места. Ждём яркого сезона, который подарит много эмоций болельщикам. Тем более в этом году СКА исполняется 80 лет. Это большая дата. И я рад, что к тому же команда возвращается на большую арену в Санкт-Петербурге, на 23-тысячный стадион. Это один из лучших ледовых дворцов мира. И мы ждём, что он постоянно будет заполнен до отказа, хотим видеть как можно больше зрителей на наших матчах», — приводят слова Ларионова «Известия».

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