Якупов — о рекорде Шарипзянова: он мне говорит: «Я до сих пор в шоке, как это сделал!»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о рекорде капитана омского клуба Дамира Шарипзянова. Защитник в минувшем регулярном чемпионате установил новый бомбардирский рекорд среди игроков обороны – 67 (23+44) очков в 66 матчах.

– У вашего нижнекамского товарища Дамира Шарипзянова феноменальный прогресс по очкам. Как он это делает?

– Он сам не понимает. Каждый день мне звонит и говорит: «Наиль, я до сих пор в шоке, как я это сделал!» (Смеётся.) Шарик – мастер, не глупый как хоккеист и как человек не дурак. Он видит картинку и впитывает всё, что ему говорят. Задачей Дамира было исполнить – с этим он справился на все 100. Тренерский штаб вместе с Ги Буше не посоветуют чего-то плохого – нужно просто делать то, что они просят. Окулов, Потуральски, Лажуа, Маклауд – все они шли той же дорогой и выдали лучшие сезоны в карьере.

– Дамир мог бы заиграть в НХЛ?

– Сейчас, конечно. Когда я ещё там был, то тогда это было бы сложно, но сейчас он бы там заиграл, — цитирует Якупова «БИЗНЕС Online».