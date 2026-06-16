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Калинюк подписал контракт с «Ред Булл», защитник за сезон сменил три команды КХЛ

Калинюк подписал контракт с «Ред Булл», защитник за сезон сменил три команды КХЛ
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Канадский защитник Уайатт Калинюк подписал контракт с австрийским «Ред Булл». Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на один год.

Ранее 29-летний хоккеист провёл свой дебютный сезон в КХЛ. Он начал чемпионат в составе «Ак Барса», продолжил — в «Салавате Юлаеве», а завершил — в «Шанхайских Драконах». В 38 матчах он набрал 9 (2+7) очков.

Уайатт Калинюк был выбран «Филадельфией Флайерз» в седьмом раунде под 196-м номером на драфте НХЛ 2017 года и позже провёл 26 игр в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс», где заработал 9 (4+5) очков. Он также сыграл 201 игру в Американской хоккейной лиге, набрав 78 (19+59) очков.

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