Голкипер Джелал-Ад-Дин Амирбеков подписал контракт с «Адмиралом»

Казахстанский вратарь Джелал-Ад-Дин Амирбеков заключил полноценный контракт с «Адмиралом». Соглашение с игроком носит двусторонний характер и рассчитано на два года. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Права на вратаря были получены в ходе обмена Степана Старкова в «Металлург». Амирбеков — воспитанник казахстанской школы хоккея. Большую часть карьеры провёл там же, выступая за «Астану», МХК «Барыс», «Снежные Барсы» и «Номад». С сезона-2024/2025 присоединился к «Магнитке», в составе которой стал лучшим новичком сезона ВХЛ-2025/2026.

В прошедшем регулярном чемпионате ВХЛ игрок провёл 34 матча, отразил 93,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,16 и пяти «сухих» встречах. В плей-офф голкипер сыграл в девяти встречах, отразив 94,0% бросков с коэффициентом надёжности 1,96.