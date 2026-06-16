«Лада» выполнила финансовые обязательства по контрактам

ХК «Лада» выполнил финансовые обязательства по контрактам перед спортсменами и административными сотрудниками клуба. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Процесс погашения задолженности по заработным платам и бонусам был запущен благодаря стратегическому инвестору компании «Полипласт» и поддержке Правительства Самарской области.

Сейчас клуб находится в диалоге с партнёрами, благодаря совместной работе с которыми определён вектор направления по урегулированию финансовых отношений. Выполнение финансовых обязательств – это принципиальная позиция руководства хоккейного клуба, демонстрирующая ответственность перед командой и болельщиками», — сказано в сообщении команды.