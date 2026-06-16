Звёзды КХЛ сыграют в прощальном матче олимпийского чемпиона Богдана Киселевича

29 июля в Череповце пройдет благотворительный гала-матч Богдана Киселевича. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«Игрок завершает спортивную карьеру, и вместе с ним на лёд в прощальном матче выйдут звёзды КХЛ Вадим Шипачёв, Михаил Григоренко, Григорий Панин, Никита Нестеров, Илья Сорокин, Павел Бучневич и другие.

Мероприятие пройдёт при поддержке металлургической компании «Северсталь» и ХК «Северсталь», родной команды Киселевича. Все собранные на игре средства будут переданы социальным и благотворительным организациям», — сказано в сообщении КХЛ.

Киселевич в составе сборной России стал олимпийским чемпионом Игр-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея). Также он является двукратным обладателем Кубка Гагарина.