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Скабелка: в КХЛ есть фавориты и наиболее стабильные команды, в НХЛ таких клубов нет

Скабелка: в КХЛ есть фавориты и наиболее стабильные команды, в НХЛ таких клубов нет
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Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка заявил о непредсказуемости матчей в НХЛ и высказался о победе «Каролины Харрикейнз» в Кубке Стэнли.

«В НХЛ может случиться всё. Если бы перед сезоном я узнал, что «Каролина» станет чемпионом, то поверил бы в это. НХЛ гораздо более непредсказуема, чем КХЛ. В КХЛ есть фавориты и наиболее стабильные команды. В НХЛ таких клубов нет.

Можно только порадоваться за россиян, которые выиграли Кубок Стэнли. Никишин, Свечников и Кочетков заслужили это. Но это не значит, что в следующем сезоне «Каролина» будет одним из фаворитов на победу», — цитирует Скабелку Metaratings.

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