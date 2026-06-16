ИИХФ проигнорировала российских игроков «Каролины» в тексте о Кубке Стэнли

Международная федерация хоккея на своём сайте не упомянула российских игроков клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» в материале о завоевании командой Кубка Стэнли. В составе победителей выступают трое российских хоккеистов: голкипер Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для них Кубок Стэнли стал первым в карьере.

В материале ИИХФ упомянуты только американец Джейкоб Славин, датчане Фредерик Андерсен, Николай Элерс, канадцы Тейлор Холл, Логан Стэнковен, Джордан Стаал, Шон Уокер и Сет Джарвис, финн Себастьян Ахо, а также главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

Хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли 11 сезонов подряд, это рекордная серия в истории (вторая по продолжительности — семь сезонов). В последний раз российские хоккеисты не смогли взять этот трофей в сезоне-2014/2015, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхоукс».