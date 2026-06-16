Сушинский: Шипачёв ещё даст фору молодым, он сумасшедший мастер

Чемпион мира Максим Сушинский считает, что нападающий Вадим Шипачёв может принести пользу «Салавату Юлаеву».

– Шипачёв в 39 способен помочь «Салавату Юлаеву» не только в раздевалке, но и на льду?

– Что такое 39 лет? Овечкин в 40 в НХЛ играет, он там один из лучших. Радулов в КХЛ играет. Шипачёв – сумасшедший мастер, он ещё поиграет и даст фору за счёт своей головы и рук молодым. Он серьёзно готовится к сезону, думаю, это не проблема. Понятно, что возраст берёт своё, но в каких-то моментах Шипачёв всё равно будет лучше, – цитирует Сушинского «Матч ТВ».

Отметим, Шипачёв является рекордсменом КХЛ по сыгранным матчам (1134), набранным очкам (1027) и голевым передачам (706). В составе сборной России форвард становился олимпийским чемпионом (2018), серебряным призёром Олимпиады (2022) и чемпионом мира (2014).