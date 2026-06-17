Андрей Назаров: Артур Стэнли в России никто, а великого Юрия Гагарина знает весь мир

Известный тренер Андрей Назаров высказался о запрете российским игрокам «Каролины Харрикейнз» привозить Кубок Стэнли в Россию. Об этом ранее сообщил вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.

«Конечно, новость о том, что НХЛ в очередной раз запретила российским игрокам, на этот раз чемпионской «Каролины», привезти Кубок Стэнли в Россию, нельзя назвать радостной. Однако все мы уже давно привыкли, что политика регулярно вмешивается в спорт. Так что ничего удивительного в случившемся нет. Скорее, это можно назвать обыденностью последних лет.

С другой стороны, что достойного мы знаем о лорде Артуре Стэнли, который как раз таки был политиком и всё, чем он занимался, так это с утра до вечера ездил на лошадях? Для России он никто. Кроме того, победителям НХЛ давно вручается точная копия настоящего кубка, а оригинал хранится в музее.

В свою очередь сейчас по каждому уголку нашей необъятной родины путешествует другой, куда более значимый для России трофей — Кубок Гагарина. Этот кубок назван в честь величайшего советского космонавта и первого человека, совершившего космический полёт. Космонавта Юрия Гагарина, в отличие от британца и бывшего губернатора Канады Артура Стэнли, знает весь мир. Так что наш кубок однозначно круче», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.