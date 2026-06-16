Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стрим о ЧМ. Сенсация от Испании, блёклая Бразилия
Смотреть трансляцию
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов — о Сурине: ему надо пробовать себя в НХЛ, молодых надо отпускать

Крикунов — о Сурине: ему надо пробовать себя в НХЛ, молодых надо отпускать
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о нападающем «Локомотива» Егоре Сурине. Срок соглашения 19-летнего игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2027 года. Нападающий был выбран «Нэшвилл Предаторз» под общим 22-м номером на драфте-2024.

«Думаю, Сурин скоро уедет в НХЛ. Он очень интересно выступает, принимает много нестандартных решений. Такие хоккеисты смотрятся зрелыми, органичными в составе со взрослыми партнёрами. Он играет не как молодой, а уже по-настоящему.

Радулов подтянул Сурина, научил играть правильно, поэтому тот быстро прогрессирует. Молодые растут быстро, им надо буквально полгода. Если они не сидят на лавке, очень быстро прибавляют. А у Сурина ещё и Радулов рядом оказался. Не знаю, может ли Александр научить играть на своём уровне, но подсказать точно способен. В этом году Сурин играл ещё лучше, чем в прошлом. Хоккеист растёт и добавляет. Ему надо пробовать себя в НХЛ, проверить силы. Молодых надо отпускать, чтобы они потом не жалели. Удерживать их не надо», – цитирует Крикунова «Советский спорт».

Материалы по теме
Сурин заявил, что «Локомотив» поможет ему в подготовке к отъезду в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android