Крикунов — о Сурине: ему надо пробовать себя в НХЛ, молодых надо отпускать

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о нападающем «Локомотива» Егоре Сурине. Срок соглашения 19-летнего игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2027 года. Нападающий был выбран «Нэшвилл Предаторз» под общим 22-м номером на драфте-2024.

«Думаю, Сурин скоро уедет в НХЛ. Он очень интересно выступает, принимает много нестандартных решений. Такие хоккеисты смотрятся зрелыми, органичными в составе со взрослыми партнёрами. Он играет не как молодой, а уже по-настоящему.

Радулов подтянул Сурина, научил играть правильно, поэтому тот быстро прогрессирует. Молодые растут быстро, им надо буквально полгода. Если они не сидят на лавке, очень быстро прибавляют. А у Сурина ещё и Радулов рядом оказался. Не знаю, может ли Александр научить играть на своём уровне, но подсказать точно способен. В этом году Сурин играл ещё лучше, чем в прошлом. Хоккеист растёт и добавляет. Ему надо пробовать себя в НХЛ, проверить силы. Молодых надо отпускать, чтобы они потом не жалели. Удерживать их не надо», – цитирует Крикунова «Советский спорт».