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«Это похоже на сказку». Эрик Стаал оценил завоевание Кубка Стэнли своим братом Джорданом

«Это похоже на сказку». Эрик Стаал оценил завоевание Кубка Стэнли своим братом Джорданом
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Обладатель Кубка Стэнли — 2006 в составе «Каролины Харрикейнз» Эрик Стаал высказался об игре своего брата Джордана в финале прошедшего плей-офф. 37-летний Джордан Стаал получил «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку плей-офф. Он стал самым возрастным обладателем этой награды в истории НХЛ.

«Легендарный статус, верно? И Джордо во главе — это просто невероятно, невероятно, не знаю, нереально. Это действительно так. Это похоже на сказку. Он был просто жеребцом. Он был невероятен на протяжении всего плей-офф, всего сезона и всех лет, что он играл здесь. Он тяжело работал с первого дня и заслужил это», — цитирует Эрика Стаала пресс-служба НХЛ.

37-летний Джордан Стаал стал игроком «Каролины» в 2012 году — после обмена из «Питтсбург Пингвинз» — и провёл за клуб 14 сезонов.

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