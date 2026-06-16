Скабелка — о Никишине: сразу был виден его высокий потенциал, в НХЛ он сильно прибавил

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка высказался об игре защитника «Каролины» Александра Никишина, который выиграл Кубок Стэнли в своём первом сезоне в НХЛ.

«Никишин ещё в КХЛ выделялся на фоне многих защитников. Сразу был виден его высокий потенциал. В НХЛ он сильно прибавил. Александру было тяжело привыкать к новой лиге. Он долго вкатывался в новый чемпионат. И в итоге вкатился.

Во многом благодаря его прогрессу «Каролина» завоевала Кубок Стэнли. Он ещё не достиг своего потолка. В будущем Александр сможет стать одним из лучших защитников в НХЛ», — цитирует Скабелку Metaratings.

Всего в рамках КХЛ Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.