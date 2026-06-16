Лукашенко: говорят, что наши не выдержат тренировок Тарасова. Так зачем нам такие игроки?

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о методике подготовки хоккеистов Анатолия Тарасова. Глава государства рассказал, что спросил у одного из тренеров про подходы к подготовке в межсезонный период по аналогии с методикой Тарасова. Лукашенко поинтересовался, почему так не делают сейчас.

«Он откровенно говорит: «А наши не выдержат этого». Так зачем нам такие спортсмены и хоккеисты? Сегодня половина межсезонки прошла, а у вас нет ни команды, ни тренера. Как вы будете готовиться к сезону? Они на «земле» должны быть подготовлены к сезону. А вы не готовы. Кто в Турции, кто в Эмиратах, кто где — отдыхаете», — приводит слова Лукашенко «Белта».