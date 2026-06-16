Скончался бывший игрок и тренер «Нефтехимика» Олег Яшин

На 76-м году жизни скончался Олег Яшин — легенда нижнекамского хоккея, заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан.

«Его путь в хоккее начался в далёком 1968 году, когда 17-летний юноша приехал в Нижнекамск и встал в ворота только что созданного «Нефтехимика». С тех пор вся его жизнь без остатка была отдана нашему городу и этой игре.

Завершив карьеру игрока, Олег Петрович выбрал путь наставника. Сначала дворовый клуб «Чайка», затем – ДЮСШ «Нефтехимик», где он стал одним из первых профессиональных тренеров-преподавателей. 37 лет он терпеливо и с любовью передавал юным хоккеистам своё мастерство, опыт и преданность делу.

Результаты его работы говорят сами за себя: воспитанники Яшина становились победителями и призёрами первенств Поволжья и России, завоёвывали награды первенств Европы, чемпионатов мира и Универсиады в составе молодёжной сборной страны. Его вклад в подготовку резерва для «Реактора» и развитие детского хоккея в Нижнекамске невозможно переоценить», — говорится в сообщении пресс-службы нижнекамского клуба.