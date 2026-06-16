«Торонто» и «Филадельфия» обменялись вратарями и защитниками

«Торонто Мэйпл Лифс» обменял в «Филадельфию Флайерз» вратаря Джозефа Уолла и защитника Симона Бенуа. Взамен канадский клуб получил голкипера Самуэля Эрссона, защитника Эмиля Андрае и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года.

В этом сезоне Уолл одержал 15 побед при 16 поражениях и семи ничьих с коэффициентом надёжности 3,34 и 89,9% отражённых бросков, что является самым низким показателем в его карьере. У 27-летнего вратаря осталось два года по трёхлетнему контракту на сумму $ 10,98 млн (кэпхит $ 3,67 млн), который он подписал с «Торонто» 1 июля 2024 года, и он может стать неограниченным свободным агентом после сезона-2027/2028.

Бенуа сделал шесть результативных передач в 73 играх за «Мэйпл Лифс» в этом сезоне. У защитника остался один год по трёхлетнему контракту на $ 4,05 млн (кэпхит $ 1,35 млн).

Эрссон одержал 14 побед в 30 матчах с коэффициентом надёжности 3,12 и 87% отражённых бросков. Его контракт с кэпхитом $ 1,45 млн истекает 1 июля.

Выбранный «Филадельфией» во втором раунде драфта НХЛ 2020 года Андрае набрал 20 очков (3+17) в 107 играх регулярных чемпионатов.