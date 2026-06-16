Джон Торторелла не будет главным тренером «Вегаса» в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон объявил, что Джон Торторелла не вернётся в тренерский штаб команды в следующем сезоне.

«Благодарим Тортса за руководство, которое он оказывал нашей команде с момента присоединения к организации в марте. Когда было принято решение пригласить Тортса в «Вегас», нам нужен был немедленный помощник в решающий момент сезона. Опыт и лидерские качества Тортса оказались именно тем импульсом, который нам был нужен, и помогли нам выйти в финал Кубка Стэнли. Мы благодарны Тортсу за его страсть, искренность и преданность нашей организации и желаем ему и его семье всего наилучшего», — цитирует Маккриммона пресс-служба клуба.