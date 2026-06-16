Бывший нападающий клубов НХЛ Кайл Колдер умер в возрасте 47 лет. Он играл за «Барыс»

Бывший нападающий клубов НХЛ Кайл Колдер умер в возрасте 47 лет, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Он провёл 10 сезонов в НХЛ. Колдер был выбран «Чикаго» в пятом раунде драфта-1997.

Форвард набрал 294 (114+180) очка в 590 играх в регулярных чемпионатах за «Блэкхоукс», «Филадельфию Флайерз», «Детройт Ред Уингз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Анахайм Дакс». В его активе также 3 (2+1) очка в 18 матчах плей-офф. В 2003 году он стал чемпионом мира в составе сборной Канады.

В сезоне-2010/2011 Кайл играл за «Барыс». В 16 матчах чемпионата КХЛ Колдер набрал девять очков — забил три гола и отдал шесть результативных передач.