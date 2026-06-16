Защитник «Вегаса» — о Торторелле: он нажимал на нужные кнопки и верил в нашу команду

Защитник «Вегас Голден Найтс» Ноа Хэнифин высказался о тренере команды Джоне Торторелле после поражения от «Каролины Харрикейнз» в финале Кубка Стэнли (2-4). 67-летний специалист возглавил «Вегас» за восемь матчей до завершения регулярного чемпионата, сменив Брюса Кэссиди. Сегодня, 16 июня, клуб объявил, что Торторелла не будет главным тренером команды в следующем сезоне.

«Он был невероятен. Конечно, в такой ситуации, когда до конца сезона оставалось восемь игр, это было довольно необычно. Но он нажимал на нужные кнопки, верил в нашу команду, очень доверял нам и действительно помог нам получить шанс играть в финале Кубка Стэнли.

Каждый год уникален по-своему. В этом сезоне, думаю, мы пережили много взлётов и падений как команда. Когда у тебя такие серии побед и поражений, много узнаёшь о своей команде и о себе», — цитирует Хэнифина пресс-служба клуба.