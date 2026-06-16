Кузнецов: хотел остаться в Уфе, но меня не оставили. Хотел в Челябинск — там тоже отказали

Российский хоккеист Евгений Кузнецов поделился своими планами на будущее. 34-летний форвард завершил прошлый сезон в «Салавате Юлаеве», а в середине сезона выступал за «Металлург».

— Очень хотел остаться в Уфе, но меня не оставили. Хотел в Челябинск — там тоже отказались.

— Сейчас ты уже знаешь? Или выбираешь из пары команд? Ты можешь сказать: «Знаю, но вам, гады, не скажу».

— Нет, пока ещё всё в процессе. Мы определились с женой, что дочь окончит начальную школу здесь, в США, а сын во второй класс пойдёт. Теперь от этого могу отталкиваться. Могу поехать в маленький город или на Дальний Восток, потому что я буду жить один. Мне без разницы, где жить, — сказал Кузнецов в новом выпуске Fontour на канале Fonbet.

За уфимскую команду Кузнецов провёл 19 матчей и набрал 18 (6+12) очков. В плей-офф хоккеист в семи играх отметился голом и результативной передачей.