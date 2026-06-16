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«Шанс усилить команду». Генменеджер «Филадельфии» оценил обмен с «Торонто»

«Шанс усилить команду». Генменеджер «Филадельфии» оценил обмен с «Торонто»
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер прокомментировал обмен с «Торонто Мэйплс Лифс», в результате которого «лётчики» получили вратаря Джозефа Уолла и защитника Симона Бенуа. Взамен «Флайерз» отдали голкипера Самуэля Эрссона, защитника Эмиля Андрае и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года.

«Мы посчитали, что это шанс усилить команду, помочь ей сделать ещё один шаг вперёд. Сэм был фантастическим товарищем по команде, его очень любили в раздевалке, и его, и Эмиля. Просто почувствовали, что в случае с Сэмом, возможно, пришло время сменить обстановку, и, надеюсь, это даст ему шанс сделать следующий шаг. Он хорошо проявил себя во второй половине прошлого сезона и на финишной прямой. Он боец, но думаю, что ему пора получить шанс в другом месте. Мы посчитали, что переход Уолла — это шаг вперёд для нас, он сможет помочь Даниэлю Владаржу», — цитирует Бриера пресс-служба клуба.

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