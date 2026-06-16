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Евгений Кузнецов посетил решающий матч финала Кубка Стэнли с Аршавиным и Филатовым

Евгений Кузнецов посетил решающий матч финала Кубка Стэнли с Аршавиным и Филатовым
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Известный российский хоккеист Евгений Кузнецов присутствовал на шестом матче финальной серии Кубка Стэнли между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз» (0:3, 2-4). Вместе с ним за матчем с трибун наблюдали бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин и экс-форвард клубов НХЛ и КХЛ Никита Филатов.

Фото: Личный архив Кузнецова

Фото: Личный архив Кузнецова

«На финал гоняли. Один говорит, что нидерландцам забивал, другой, что в «Коламбусе» играл. Оба врут, но парни классные!» — подписал фотографии Кузнецов.

Евгений выступал за «Каролину» в 2024 году, в составе команды нападающий провёл 20 матчей и набрал семь очков (два гола и пять передач). Отметим, Кузнецов выигрывал Кубок Стэнли, будучи хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз».

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