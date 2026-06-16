Хоккеисты «Каролины» повредили Кубок Стэнли во время празднования

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» повредили Кубок Стэнли во время празднования. На одном из видео празднования чемпионства был замечен трофей, у которого погнута верхняя часть, представляющая собой чашу.

«Каролина» второй раз в клубной истории стала чемпионом НХЛ. Примечательно, что впервые «ураганы» стали обладателями Кубка Стэнли 20 лет назад, в 2006 году. Тогда «Харрикейнз» со счётом 4-3 в финальной серии переиграли «Эдмонтон Ойлерз». Спустя 20 лет «ураганы» повторили свой чемпионский поход. На сей раз команда Рода Бриндамора в финале Кубка Стэнли сломила сопротивление «Вегас Голден Найтс» (4-2).