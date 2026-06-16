«Таких в нашей школе немного». Двукратный олимпийский чемпион — об Андрее Свечникове

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук высказался об игре российского форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.

«Узловой форвард для «Каролины». Когда в начале сезона у него не полностью шла игра, он переходил, как называют за океаном, в силовой департамент. Универсальный форвард, сочетающий и звёздные, и рабочие задатки. Таких в нашей школе, мягко говоря, не очень много», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

«Ураганы» в финальной серии обыграли «Вегас Голден Найтс» в шести матчах и во второй раз в клубной истории стали чемпионами. 26-летний Свечников провёл восьмой сезон в НХЛ.