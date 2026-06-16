Защитник «Анахайма» Джон Карлсон выйдет на рынок свободных агентов

Защитник «Анахайм Дакс» Джон Карлсон 1 июля выйдет на рынок свободных агентов, сообщил агент хоккеиста Рик Керран. Стороны обсуждали возможность продления контракта, но 36-летний американец решил сменить команду.

«Я сказал [генменеджеру «Анахайма»] Пэту Вербику, что Джону очень понравилось в «Анахайме». Но он предпочитает вернуться на Восток и играть там, ближе к семье, в более привычной обстановке. Пэт, естественно, был разочарован, но полностью принял ситуацию», – цитирует Керрана The Athletic.

В марте «Вашиннгтон Кэпиталз» обменял Карлсона в «Дакс» на драфт-пики первого и третьего раунда. До этого защитник выступал в НХЛ только за «столичных» – с сезона-2009/2010. В 16 матчах регулярки НХЛ за «Анахайм» Карлсон набрал 14 (4+10) очков.