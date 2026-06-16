Марнер — об игре за «Торонто»: были мрачные моменты, когда тяжело было думать о хоккее

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер высказался о периоде своей карьеры в «Торонто Мэйпл Лифс», где он часто подвергался критике за слабую результативность в плей-офф.

«Психическое здоровье для меня очень важно. Я действительно стараюсь заботиться о своём психическом здоровье, наверное, последние пять лет. Очень благодарен, что у меня были невероятные товарищи по команде в Торонто, с которыми я мог поговорить, выразить себя.

Были действительно мрачные моменты, когда сама мысль об игре в хоккей была очень тяжёлой, честно говоря, во многих отношениях. Это была какая-то мрачная атмосфера, своего рода тёмная дыра. И я очень благодарен, что рядом со мной были люди, товарищи по команде, которые спрашивали, как у меня дела, знали, что я переживаю что-то, с чем я могу поговорить. Просто думаю, что очень важно всегда интересоваться своими друзьями, семьей, окружающими людьми, своим психическим здоровьем.

Полагаю, в наше время об этом много говорят, но, на мой взгляд, во многом это по-прежнему упускается из виду. Многие из нас зависимы от социальных сетей. Вы видите много комментариев, много всего о себе. В последние два-три года я пытался от этого отстраниться, действительно пытался уйти от этого, пытался отдалиться. Думаю, это во многом помогло», — цитирует Марнера пресс-служба клуба.