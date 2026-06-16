Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Марнер — об игре за «Торонто»: были мрачные моменты, когда тяжело было думать о хоккее

Марнер — об игре за «Торонто»: были мрачные моменты, когда тяжело было думать о хоккее
Комментарии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер высказался о периоде своей карьеры в «Торонто Мэйпл Лифс», где он часто подвергался критике за слабую результативность в плей-офф.

«Психическое здоровье для меня очень важно. Я действительно стараюсь заботиться о своём психическом здоровье, наверное, последние пять лет. Очень благодарен, что у меня были невероятные товарищи по команде в Торонто, с которыми я мог поговорить, выразить себя.

Были действительно мрачные моменты, когда сама мысль об игре в хоккей была очень тяжёлой, честно говоря, во многих отношениях. Это была какая-то мрачная атмосфера, своего рода тёмная дыра. И я очень благодарен, что рядом со мной были люди, товарищи по команде, которые спрашивали, как у меня дела, знали, что я переживаю что-то, с чем я могу поговорить. Просто думаю, что очень важно всегда интересоваться своими друзьями, семьей, окружающими людьми, своим психическим здоровьем.

Полагаю, в наше время об этом много говорят, но, на мой взгляд, во многом это по-прежнему упускается из виду. Многие из нас зависимы от социальных сетей. Вы видите много комментариев, много всего о себе. В последние два-три года я пытался от этого отстраниться, действительно пытался уйти от этого, пытался отдалиться. Думаю, это во многом помогло», — цитирует Марнера пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Отдайте ему «Конн Смайт»! Чудо-матч Марнера — хет-трик и два исторических рекорда
Отдайте ему «Конн Смайт»! Чудо-матч Марнера — хет-трик и два исторических рекорда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android