«Фантастический тренер». Защитник «Вегаса» высказался о работе Тортореллы

Защитник «Вегас Голден Найтс» Ши Теодор высказался о тренере команды Джоне Торторелле после поражения от «Каролины Харрикейнз» в финале Кубка Стэнли (2-4). 67-летний специалист возглавил «Вегас» за восемь матчей до завершения регулярного чемпионата, сменив Брюса Кэссиди. Сегодня, 16 июня, клуб объявил, что Торторелла не будет главным тренером команды в следующем сезоне.

«Тортс был великолепен. Думаю, он был именно тем, кто был нужен нашей команде в конце регулярного сезона, чтобы вывести нас в плей-офф. Честь ему и хвала. Он фантастический тренер», — цитирует Теодора пресс-служба клуба.

Помимо «Вегаса», Торторелла возглавлял клубы «Филадельфия Флайерз», «Коламбус Блю Джекетс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», с последним выиграл Кубок Стэнли в 2004 году.