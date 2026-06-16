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«Коламбус» не будет предлагать новый контракт российскому голкиперу Ивану Федотову

«Коламбус» не будет предлагать новый контракт российскому голкиперу Ивану Федотову
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«Коламбус Блю Джекетс» не будут предлагать новый контракт российскому голкиперу Ивану Федотову. Об этом сообщает журналист Марк Шейг в социальной сети X со ссылкой на генерального менеджера «жакетов» Дона Уоддела. Ранее сообщалось, что вратарь покинул расположение клуба из-за травмы и вернулся в Россию.

В текущем сезоне россиянин провёл в АХЛ 47 матчей и отразил 88,7% бросков.

29-летний Федотов был выбран «Филадельфией Флайерз» в седьмом раунде под общим 188-м номером на драфте НХЛ 2015 года. В 2022 году, будучи игроком ЦСКА, он заключил контракт новичка с «Филадельфией», однако его призвали на срочную службу в армию. По окончании службы голкипер подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА и провёл сезон-2023/2024 в КХЛ, после чего перебрался в НХЛ.

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