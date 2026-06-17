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Торонто Марлис — Чикаго Вулвз, результат матча 17 июня 2026, счёт 1:0, финал плей-офф АХЛ, Ахтямов

Шат-аут Ахтямова помог «Торонто» всухую обыграть «Чикаго» в третьем матче финала АХЛ
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В ночь на 17 июня состоялся третий матч финальной серии плей-офф АХЛ, в котором «Торонто Марлис» обыграл на домашней площадке «Чикаго Вулвз». Встреча завершилась победой фарм-клуба «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 1:0.

Голкипер «Торонто» Артур Ахтямов совершил 24 сейва и записал на свой счёт «сухой» матч. Вратарь фарм-клуба «Каролины Харрикейнз» Амир Мифтахов участия в матче не принимал. Другие россияне, Никита Павлычев и Иван Рябкин из «Вулвз», очков не набрали. «Торонто» упрочил положение в серии — 3-0. Следующий матч состоится 19 июня в канадском Торонто.

В полуфинальной серии Кубка Колдера — 2026 «Чикаго Вулвз» победил «Колорадо Иглз» (4-3), а «Торонто Марлис» был сильнее «Уилкс-Берри» (4-2).

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