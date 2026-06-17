«Колорадо» обменял форварда Росса Колтона в «Нэшвилл»

«Колорадо Эвеланш» обменял форварда Росса Колтона и вратаря Исаака Поша в «Нэшвилл Предаторз», получив в сделке голкипера Магнуса Хрону и два драфт-пика третьего раунда (2026, 2027).

В минувшем сезоне 29-летний Колтон провёл 73 матча за «Эвеланш» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 24 (9+15) очка. В 11 играх в плей-офф добавил 5 (2+3) очков. Контракт американца с кэпхитом $ 4 млн действует до завершения сезона-2026/2027. До «Колорадо» игрок выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг», с которой выиграл Кубок Стэнли в 2021 году.

24-летний Пош в минувшем сезоне выступал в АХЛ (28 матчей за «Колорадо Иглс» в регулярке) и ECHL (2), 25-летний Хрона – только в АХЛ (25 игр за «Милуоки» в регулярке).