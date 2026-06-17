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Директор «Северстали» высказался об интересе клубов КХЛ к Адаму Лишке

Директор «Северстали» высказался об интересе клубов КХЛ к Адаму Лишке
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Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал о переговорах по возможному обмену форварда команды Адама Лишки.

– Адам Лишка – ограниченно свободный агент, без контракта. Как с ним обстоят дела?
– В конце мая ему было сделано квалификационное предложение. Всё в рамках регламента. Со дня на день он должен принять его и тогда останется в клубе.

– «Металлург» выходил на вас по нему?
– Выходят все, но вопрос в том, что никто бесплатно отдавать никого не будет. Нужен равноценный обмен. Мы предложили список из тех персон, которые нас интересуют, нам было сказано, что ребята не в списках на обмен. На этом разговор и закончился. Желающих заполучить Адама много, но мы не просто так играем в хоккей. Как говорят наши западные партнёры, танго — это танец для двоих. Любая сделка должна быть выгодна обеим сторонам, — цитирует Канакова «Матч ТВ».

В сезоне-2025/2026 Лишка провёл 45 матчей и набрал 35 (19+16) очков. В плей-офф на его счету три гола в пяти играх.

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