Депутат РФ: общаюсь с Третьяком и вижу, что возвращения России никто не ждёт

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту (от ЛДПР) Дмитрий Свищёв высказался о том, что в статье на сайте Международной федерации хоккея о победе «Каролины Харрикейнз» в Кубке Стэнли не были упомянуты российские игроки команды — вратарь Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников.

«Меня это уже никак не удивляет. В последнее время ИИХФ сделала всё, чтобы дистанцироваться от нашей команды, от наших ребят. Я общаюсь с Владиславом Третьяком и вижу, что нашего возвращения никто не ждёт.

Видимо, ИИХФ боится навлечь на себя гнев тех стран, кто против нас. Непонятно, перед кем этот страх, и, к сожалению, он побеждает. Наша ФХР готовит иск в суд, и, надеюсь, что судебное решение будет в нашу пользу и всё расставит на свои места.

Думаю, что Андрей, Александр и Пётр даже не почувствовали то, что их не упомянули. Да, это неприятно, но это мелочь по сравнению с тем, что они сделали. Кубок Стэнли – это крутой трофей, самый желанный для любого хоккеиста в НХЛ», – цитирует Свищёва «Матч ТВ».