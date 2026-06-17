Киселевич — об ОИ-2018: у нас на лавке была бешеная энергия, которую не описать словами

Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич, объявивший о завершении карьеры, поделился воспоминаниями о победной Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

– Что вы вспоминаете о золотой Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане?

– Было очень много подготовки. Нервная атмосфера, пустят ли нас вообще на Олимпиаду. Запомнился главный тренер Олег Знарок, который объединял всех ребят. Наши лидеры, которые вели команду за собой. Когда горели в финале с немцами, ни о чём не думали. У нас на лавке была бешеная энергия, которую не описать словами. Ей можно было насквозь что угодно прожечь. Это нас объединяло. Это я буду помнить всю жизнь – чувство команды, которая может горы свернуть. Колоссальное братство в раздевалке и на льду.

Ни какие-то титулы, ни само золото. Вы придёте ко мне домой и спросите: «Богдан, дай медаль посмотреть». А я её сразу и не найду. Где она лежит? Но всегда помню наше единство, нашу силу и мощь. Это редкое и вообще бесценное чувство. И я живу теми ощущениями и эмоциями. Мы ведь попали в грандиозное приключение. Гол Гусева в меньшинстве за минуту до конца третьего периода, потом победа в овертайме. И спасибо, что напомнили. Мы не так часто об этом говорим. Аж опять мурашки по коже побежали. И я горжусь нашими пацанами, – цитирует Киселевича «Матч ТВ».