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Финский и канадский хоккеисты «Каролины» подпевали российскую песню в машине Никишина

Финский и канадский хоккеисты «Каролины» подпевали российскую песню в машине Никишина
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Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин решил познакомить своих партнёров по команде с российской музыкой. «Ураганы» во второй раз в клубной истории стали обладателями Кубка Стэнли, переиграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» в шести матчах.

Никишин включил в машине песню Шерхана Далдаева «Да, да, да — это Кавказ». На переднем сиденье автомобиля активно подпевал припев финский нападающий Еспери Котканиеми, а на заднем сиденье наслаждался музыкой канадский форвард Сет Джарвис.

Впервые «ураганы» стали обладателями Кубка Стэнли 20 лет назад, в 2006 году. Тогда «Харрикейнз» со счётом 4-3 в финальной серии переиграли «Эдмонтон Ойлерз».

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