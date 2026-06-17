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Айкел оценил результат опроса, по которому «Вегас» является самой ненавистной командой НХЛ

Айкел оценил результат опроса, по которому «Вегас» является самой ненавистной командой НХЛ
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел прокомментировал результат анонимного опроса, согласно которому «Вегас» является самой ненавистной командой в НХЛ.

«Был проведён опрос, в котором говорилось, что «Вегас» — самая ненавистная команда. Кто голосовал? Случайная группа людей? Скажу так. Если вы спросите ребят в лиге, «Вегас» не входит в список команд, в которые никто не хочет быть обменян. Так что это место, где люди хотят быть, люди хотят играть здесь, и это организация, частью которой игроки хотят быть. И я бы сказал, что все игроки здесь очень гордятся тем, что представляют город и играют за эту организацию, и с этим связано много замечательных вещей. Я точно знаю, что горжусь тем, что являюсь частью этого города и этой организации», — цитирует Айкела пресс-служба клуба.

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