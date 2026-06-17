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«Ак Барс» продлил контракт с тренером Денисом Ячменёвым

«Ак Барс» продлил контракт с тренером Денисом Ячменёвым
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«Ак Барс» продлил контракт с тренером Денисом Ячменёвым. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новое соглашение со специалистом будет действовать до 31 мая 2028 года.

42-летний тренер вошёл в штаб Анвара Гатиятулина в 2024 году. За тренерскую карьеру специалист стал обладателем Кубка Петрова (2022), бронзовым призёром чемпионата ВХЛ (2024), а с «Ак Барсом» завоевал серебряные медали чемпионата КХЛ (2026).

В прошлом сезоне казанский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из шести матчей. Ранее «Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным.

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