«Шанхайские Драконы» объявили о расставании с тренерским штабом команды

«Шанхайские Драконы» объявили о расставании с тренерским штабом команды. Их тренерский штаб покидают тренеры Майк Келли и Виктор Игнатьев, тренер по физической подготовке Крэйг Слоунвайт, ассистент тренера по физической подготовке Николай Пронин, а также ассистент видеотренера Герман Малашенко и видеоаналитик Павел Смирнов. Главным тренером команды остался Митч Лав.

Ранее хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» объявил об уходе из команды 22 хоккеистов в связи с истечением сроков контрактов. Команду покинули вратари Андрей Кареев, Дмитрий Шикин, Андрей Тихомиров; защитники Джейк Бишофф, Александр Брынцев, Адам Кленденинг, Бен Харпур, Уайатт Калинюк, Владислав Леонтьев, Уилл Райлли, Дойл Сомерби, Владислав Валенцов; нападающие Александр Бурмистров, Трой Джозефс, Илья Каблуков, Кевин Лабанк, Ник Меркли, Гейдж Куинни, Кирилл Рассказов, Борна Рендулич, Нейт Сюсиз, Остин Вагнер.