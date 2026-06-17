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«Барыс» заключил контракт с форвардом сборной Казахстана Аркадием Шестаковым

«Барыс» заключил контракт с форвардом сборной Казахстана Аркадием Шестаковым
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«Барыс» сообщает о заключении контракта с форвардом сборной Казахстана Аркадием Шестаковым. Одностороннее соглашение рассчитано на два сезона до 31 мая 2028 года.

Шестаков уже защищал цвета «Барыса» с 2019 по 2024 год. Последние два сезона он провёл в «Адмирале» из Владивостока. В 64 матчах минувшего регулярного чемпионата центральный нападающий заработал 13 (7+6) очков. При этом Аркадий выиграл 59,5% вбрасываний и заблокировал 34 броска соперника, играя в среднем по 15 с половиной минут.

Напомним, «Барыс» в регулярке сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка.

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