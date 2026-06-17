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Форвард «Вегаса»: Торторелла пришёл и изменил атмосферу в раздевалке

Форвард «Вегаса»: Торторелла пришёл и изменил атмосферу в раздевалке
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Форвард «Вегас Голден Найтс» Томаш Гертл отметил вклад Джона Тортореллы в выступление команды в Кубке Стэнли — 2026. «Золотые рыцари» выиграли Западную конференцию, но в финале Кубка Стэнли уступили «Каролине Харрикейнз» (2-4). 67-летний Торторелла сменил Брюса Кэссиди во главе команды за восемь матчей до завершения регулярного чемпионата. Клуб уже объявил, что тренер не останется в команде на следующий сезон.

«Тортс пришёл и изменил атмосферу в раздевалке. На тот момент мы не знали, попадём ли вообще в плей-офф. И тут он привнёс свою энергию, свои речи. Я думаю, он отлично справился с мотивацией ребят, мы были в двух победах от Кубка Стэнли. Считаю, что он в самом деле хорошо поработал в раздевалке. Он всем понравился. Конечно, иногда он кричал на нас, но в то же время мотивировал на важные игры. И это здорово», – цитирует Гертла пресс-служба клуба.

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